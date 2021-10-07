"Схеми" опублікували розслідування щодо Укрексімбанку

Журналісти "Схем" оприлюднили велике розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу "Радіо Свобода". Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю, повідомляє Українська правда.

За декілька днів Укрексімбанк та голова управління банку Євгена Мецгер стали відомими на всю Україну після нападу на журналістів "Схем" під час інтерв’ю.

Тепер вони оприлюднили розслідування, в якому розслідувачам вдалося з'ясувати, що банк видав $60 мільйонів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини, на якій діє за підтримки Росії угруповання "ДНР", і сплачує податки окупаційній владі.

Мало того, як гарантію повернення цих грошей, під заставу банк узяв об'єкт, цінність та надійність якого сумнівні – адже за нього роками точилася боротьба в декількох юрисдикціях.

Журналісти пояснюють, що це небезпечно тим, що у держбанках проблемні кредити, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже, на плечі платників податків.

Так ось, щоб отримати багатомільйонний валютний кредит в Укрексімбанку, державній фінустанові запропонували заставу – київський торгово-розважальний центр SkyMall. Цей актив відомий тим, що навколо нього вже десятиліття точиться боротьба.

Також досі триває кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт.

Журналісти не впевнені, чи можна вважати таку заставу надійною, а також чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути свої гроші. У відео також фігурують останні запитання до Мецгера перед нападом.