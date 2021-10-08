8 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день яйця, Всесвітній день восьминога, Міжнародний день подіатрії, повідомляє УНИАН.

В Україні - День юриста, в США - День водню і паливних елементів, День вареників, День сендвіча "Флаффернаттер", День гри в салки, День ветеринарної медсестри, у Вірменії - День танкіста, на Кубі - День героїчного партизана, в Намібії - День посадки дерев, в Таджикистані - День сільського господарства, в Перу - День Військово-Морських сил, в Хорватії - День Незалежності, в Індії - День Військово-Повітряних сил, на Мальдівах - національне свято.

Пам'ятні дати 8 жовтня, річниці та події

У 1498 році в цей день кораблі Васко да Гами вирушили в зворотний шлях з Індії.

У 1818 році англійці вперше використовували боксерські рукавички в ринговому бою.

У 1871 році почалася Велика Чиказька пожежа. Вона тривала по 10 жовтня і знищила більшу частину міста, сотні людей загинули. Незважаючи на те, що пожежа була однією з наймасштабніших катастроф XIX століття, місто відразу ж почало перебудовуватися, що послужило поштовхом до перетворення Чикаго в один з найбільш значущих міст США. Пожежа почалася о 9 годині вечора в сараї на задвірках будинку 137 по Де Ковен-стріт.

За найбільш відомою версією, причиною була корова, яка перекинула копитами гасову лампу. Згодом інші катастрофи в Чикаго забирали набагато більше життів: 605 людей загинули в пожежі театру "Ірокез" в 1903 році, в 1915 році 835 людей загинули, коли в річці Чикаго затонув корабель "Істленд". Незважаючи на це, велика Чиказька пожежа залишається найвідомішою катастрофою в історії міста.

У 1871 році в Японії була введена сучасна система поштового зв'язку.

У 1873 році в США була відкрита перша жіноча в'язниця.

У 1886 в Харкові була відкрита публічна бібліотека - нині імені Короленка.

У 1896 році вперше був опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах.

У 1908 році німецький перукар Карл Людвіг Несслер вперше продемонстрував в Лондоні, куди переїхав в 1901 році, "штучні локони" - хімічну завивку, або перманент. Несслер працював над ідеєю тривалої завивки з 1896 року. Йому, як і будь-якому перукарю, було відомо, що перукам хвилі і завитки надавалися за допомогою хімічної завивки, але реактиви, які застосовувалися для цих цілей, неможливо було використовувати на живому волоссі.

Він придумав електричний апарат, що нагрівається, з металевими стрижнями, на які спірально накручувалися волосся, попередньо оброблені розчином гідроксиду натрію. Таким методом можна було завивати тільки довге волосся, так як сильне нагрівання загрожувало опіками шкірного покриву голови. Свої досліди Несслер проводив на дружині Катарині. Перші дві спроби були невдалими і призвели до обпаленої шкіри і перепаленого волосся.

8 жовтня 1905 в салоні Несслера на Оксфорд-стріт зібралися всі лондонські перукарі. Волосся фрау Несслер були накручені на дванадцять довгих і досить важких латунних стрижня, підключених до електричного апарату, що розігрівається. Вся процедура тривала близько п'яти годин. Після чого голова героїчної дружини новатора виявилася кучерявою. Але не це здивувало співтовариство професіоналів, а те, що і на наступний день кучері нікуди не зникли.

Пізніше з'ясувалося, що тримаються вони близько півроку, за що перманент і отримав назву "шестимісячна завивка". Поступово метод був удосконалений і до 1909 року став застосовуватися в Британії. Правда, ажіотажним попитом він не користувався, так як був тривалим, дорогим і небезпечним.

Коли почалася Перша світова війна, Несслер був звинувачений англійською владою в шпигунстві і змушений бігти під чужим ім'ям в Нью-Йорк. В Америці він відкрив кілька салонів в Чикаго, Детройті, Флориді, Філадельфії. А зірки американського кінематографа, що розвивається, поступово своїми головами "пробивали" перманенту дорогу в життя.

У 1926 році відбувся перший у світі футбольний репортаж по радіо - про матч "Славія" (Прага) - МТК (Будапешт).

8 жовтня 1945 року житель штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч. Перші СВЧ-грубки, що призначалися для армійських їдалень і великих ресторанів, були шафами висотою 175 см і вагою 340 кг. Більш компактні домашні грубки почали проводитися з 1955 року.

У 1967 році у Великобританії вперше у світі були застосовані трубки для визначення наявності алкоголю у водіїв. У 1966 році була зроблена перша спроба провести через парламент закон, що регламентує вміст етанолу в крові: 0,8 проміле як гранично-допустимий рівень і максимальну швидкість – 70 миль/год. Перевищення цих показників повинно було розглядатися як серйозне порушення. 8 жовтня 1967 року закон був прийнятий. Наслідки були вражаючими: кількість смертей на дорогах Англії знизилася практично в два рази.

У 1980 році відбувся останній концерт ямайського музиканта, гітариста, вокаліста, композитора, найвідомішого в світі виконавця у стилі реггі Боба Марлі, під час якого він впав без свідомості. Через сім місяців артист помер від раку.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 жовтня вшановує пам'ять святого Сергія, ігумена Радонезького. Інші назви свята: "День Сергія Радонезького", "Курник", "Капустки". У цей день толокою рубали капусту для закваски, забивали на продаж курей, готувалися до весільного сезону. Вважалося, що саме з цього дня починається справжня осінь, стає холодно. Місцями може випасти навіть перший сніг.

Що сьогодні не можна робити

Найкраще провести день в пості та голодуванні, а також піти в храм. Не проявляйте гординю і зарозумілість - будете покарані за це.

Прикмети на 8 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

випав перший сніг - зими не буде ще більше місяця;

випав сухий сніг - літо буде хорошим;

ясно і тепло - погода буде хорошою ще три тижні.

Іменини 8 жовтня

Іменини у Германа, Євгена, Максима, Миколи, Павла, Прохора, Романа, Сергія, Бригіди, Пелагеї і Людвіка.