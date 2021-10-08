Топ-5 вакансій із зарплатою від 100 тис. грн

В Україні найвищу зарплату пропонують фахівцям у галузі SQL deleloper, він може отримувати 180 тис. грн на місяць. У п'ятірці найбільш високооплачуваних вакансій усі місця зайняли айтішники, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних великого кадрового порталу. При цьому середня зарплата в країні становить близько 15 тис. грн. Найбільше пропозицій для продавців, водіїв.

Кому в Україні платять найвищі зарплати:

SQL developer – 180 тисяч гривень.

Senior Full Strack Developer – 130 тисяч гривень.

Senior HTML developer – 125 тисяч гривень.

Java developer віддалено – 120 тисяч гривень.

ASP.NET Devepoper – 115 тисяч гривень.

Українським роботодавцям доводиться конкурувати за програмістів на міжнародному ринку. В результаті зарплати для них у рази вищі, ніж для фахівців з інших сфер. Окрім того, для IT фактично існує окреме оподаткування, більшість із них відкрили ФОП і платять всього 5% від свого доходу. Тоді як інші українці змушені віддавати зі своєї зарплати 41,5%.