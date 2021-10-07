Єрмак прискорює "нормандський формат" через Нуланд

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив по телефону з помічницею державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторією Нуланд ситуацію навколо України. Зокрема, сторони торкнулися перспективи засідання "нормандського формату", повідомляє Сьогодні.

"Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі N4, важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України" , – написав Андрій Єрмак на своєму Twitter-акаунті.

Відзначимо, Андрій Єрмак є політичним радником президента України в рамках нормандського формату. Він бере участь в переговорах радників України, Німеччини, Франції та Росії.