Житель Умані побив хасида

У місті Умань Черкаської області побили хасида. Про це йдеться на офіційному каналі Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

Біля могили Рабі Нахмана, що на вулиці Східній, чоловік увірвався в будинок до сусідів - хасидської сім'ї. У будинку знаходився глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав його бити, роблячи при цьому антисемітські висловлювання.

На місце інциденту прибула поліція, у потерпілого приймають заяву. Нападник знаходився у стані алкогольного сп'яніння, медики забрали його до лікарні.