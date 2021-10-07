Столтенберг пояснив висилку російських послів з НАТО

Нинішні відносини між НАТО і Російською Федерацією знаходяться на найнижчій точці з часів завершення холодної війни внаслідок агресивної поведінки Росії.﻿ Про це у четвер під час пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі з національними радниками з безпеки заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Відносини між НАТО і Росією знаходяться на найнижчому рівні з часу завершення холодної війни. Причина тому – російська поведінка. Ми бачили агресивні дії, зокрема проти України, також значне військове нарощування, порушення важливих угод у сфері контролю над озброєнням, як, наприклад, ДРМСД (Договір про ракети малої та середньої дальності – ред.), що призвело до руйнації цієї угоди, разом із забороною на розвиток систем зброї середньої дальності» , - сказав Столтенберг.

Він підтвердив повідомлення про рішення НАТО вислати вісім російських дипломатів зі складу російської місії при НАТО внаслідок їхніх дій, що несумісні з дипломатичним статусом.

«Рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено спираючись на дані розвідки. Тому що вони були незаявленими офіцерами російської розвідки. Ми бачили збільшення випадків російських шкідливих дій, не в останню чергу – у Європі. Тож ми маємо діяти» , - сказав керівник Альянсу.

Він нагадав, що позиція НАТО стосовно Росії є змістовною та чіткою, вона базується на двоєдиному підході – оборони і стримування, з одного боку, та готовності до діалогу – з іншого.