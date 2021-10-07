Україну віднесли до країн з високим рівнем організованої злочинності

У рейтингу Глобального індексу організованої злочинності Україна посіла 34 позицію. Про це йдеться в звіті Global Initiative against Transnational Organized Crime за 2021 рік, повідомляє Кореспондент.

Автори рейтингу оцінювали країни за трьома критеріями:

Масштаб і вплив кримінальних ринків;

Структура і вплив чотирьох типів злочинності (мафії, злочинних мереж, кримінальних структур, впроваджених в держоргани, і іноземних кримінальних структур);

Стійкість країн до організованої злочинності.

За кожним критерієм країна могла отримати оцінку за шкалою від 1 до 10, де 1 - найкращий варіант розвитку подій (низька злочинність, висока готовність влади протистояти кримінальним колам).

Україна набрала 6,18 бала і опинилася на 34 місці між Сербією (6,21) та Непалом (6,16). Автори звіту віднесли Україну до групи країн з високим рівнем організованої злочинності та слабкою опірністю влади. При цьому низько оцінені здатності держави "відкрито, прозоро та ефективно" боротися з криміналом.

Перше місце в рейтингу зайняла Демократична республіка Конго (7,75). На другому і третьому місці Колумбія (7,66) і М'янма (7,59). Також в топ-10 кримінальних країн потрапили Мексика, Нігерія, Іран, Афганістан, Ірак, ЦАР і Гондурас.

Росія зайняла 32 місце рейтингу з 6,24 бала. Білорусь, яка посіла 83 позицію (5,08), потрапила в групу країн з низькою злочинністю і низькою спроможністю влади їй протистояти.

При цьому найкраща ситуація - в тихоокеанській державі Тувалу, яке зайняла останню 193 позицію в рейтингу (1,54).