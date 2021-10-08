Фінляндія призупинила вакцинацію Moderna молодих чоловіків

Департамент охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії THL оновив інструкції з приводу вакцинації від коронавірусу препаратом компанії Moderna і не рекомендує прищеплювати їм чоловіків молодше 30 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рекомендацію оновили в зв'язку з тим, що вакцинація препаратом Moderna трохи збільшує ризик розвитку міокардиту серед осіб чоловічої статі віком до 30 років" , - повідомив у четвер портал телерадіомовлення Yle.

У осіб чоловічої статі у віці молодше 30 років, які отримали вакцину Moderna, трохи підвищений ризик розвитку міокардиту, тобто запалення серцевого м'яза. Їх поки слід вакцинувати препаратом Pfizer-BionTech, зазначає THL.