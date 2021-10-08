Італія повертається до "білої зони" карантину

Італія послаблює карантинні обмеження. Завдяки досягненню 80% імунізації населення крива епідемії в країні продовжує знижуватися. Навіть відкриття шкіл не привело до передбачуваного збільшення числа захворюваності ковідом. З понеділка, 11 жовтня, Італія повертається в "білу" зону і до звичного життя, повідомляє Обозреватель.

Як пише італійська газета La Rrepubblica, Італія дала зелене світло збільшенню максимально допустимої місткості стадіонів, кінотеатрів, дискотек та театрів – за умови, що кожен в натовпі зможе пред'явити Green Pass (зелений пропуск, який отримують ті, хто пройшов вакцинацію).

Так, з понеділка, 11 жовтня, в кінотеатрах, театрах та концертних залах допускається повна місткість.

"Це прощання з дистанцією в один метр, оскільки всі крісла можуть бути зайняті" , – зазначило видання.

Однак для входу потрібно мати Green Pass, а маску потрібно носити завжди в громадських місцях. Але, якщо якийсь регіон перейде в жовту зону, кількість заповнених місць скоротиться до 50%, тоді як у помаранчевій або червоній зоні всі ці заклади будуть закриті.

Дискотеки та танцювальні зали знову вмикають світло. Криті майданчики зможуть заповнитись на 50%, а зовнішні – до 75%. Однак умовою для відкриття закладів є наявність належних систем вентиляції без рециркуляції повітря. І, звичайно, потрапити на дискотеку чи в танцювальний зал зможуть лише ті, хто має зелений пропуск. Всередині залів обов’язково потрібно мати маску, яку, однак, можна зняти, коли ви знаходитесь на танцполі.

Трибуни стадіонів можуть бути заповненими на 75% відсотків, а спортивні зали та приміщення, де проводяться спортивні заходи – на 60%. Ці ж відсотки та правила також застосовуватимуться, коли на стадіонах проходять концерти чи шоу будь-якого типу.

У регіонах, які "пожовтіють", місткість знизиться до 50% для стадіонів і до 35% для спортивних залів.

До музеїв та виставок – вільний доступ. Обмеження обов'язкового інтервалу в один метр також знімається. Музеї вважаються достатньо безпечними, адже тут навряд чи можуть утворюватись натовпи. Для того, щоб зайти в ці приміщення, потрібно лише показати персоналу зелений пропуск. Але маска залишається обов’язковою. Ці правила діють лише в білій зоні і будуть адаптовані до наступних переоцінок кривої зараження.