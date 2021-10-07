Субмарина США зіткнулася з невідомим об'єктом у Тихому океані

Американський атомний підводний човен «Коннектикут» зіткнулася в Південно-Китайському морі з невідомим предметом, в результаті чого постраждали 11 моряків, заявило відомче видання ВМС Сполучених Штатів USNI News, повідомляє Газета.ru.

«Швидкохідна підводний човен USS Connecticut (SSN-22) класу Seawolf в другій половині дня 2 жовтня, під час роботи в міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону, зіткнулася з невідомим об'єктом, перебуваючи під водою» , - заявив офіційний представник Тихоокеанського флоту США, капітан Білл Клінтон.

Він уточнив, що в результаті зіткнення 11 членів екіпажу підводного човна отримали поранення легкої та середньої тяжкості.

«Підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані. Ядерна рухова установка і приміщення USS Connecticut не постраждали та залишаються повністю працездатними» , - уточнив Клінтон.

Представник Тихоокеанського флоту США заявив, що цей інцидент стався минулого тижня.