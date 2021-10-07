США продовжили санкції проти Туреччини

Американський президент Джо Байден продовжив на рік санкції США щодо Сирії, введені проти Туреччини у 2019 році, повідомляє РИА Новости.

"Ситуація в Сирії і навколо неї, особливо дії влади Туреччини з проведення військового наступу на північному сході Сирії, підриває кампанію по розгрому ІГІЛ, а також ставить під загрозу цивільних осіб і загрожує підривом миру, безпеки та стабільності в регіоні" , - йдеться в заяві Байдена.

Приводом для введення санкцій у 2019 році стало військове вторгнення турецької армії в Сирію та операція проти курдського ополчення. Тоді під санкції потрапили міноборони та міненерго Туреччини, міністр оборони, екскомандувач Генштабу Туреччини Хулусі Акар, міністр енергетики Фатіх Донмез і заступник голови правлячої Партії справедливості та розвитку Сулейман Сойлу.