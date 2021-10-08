У Латвії вводять режим НС через COVID-19

Рада з кризового управління в Латвії ухвалила оголосити в країні надзвичайний стан терміном на три місяці, заявив у твіттері латвійський міністр сполучення Таліс Лінкайтс, повідомляє Интерфакс-Украина.

Дане рішення ще має затвердити уряд. Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш після засідання ради заявив, що мета введення надзвичайного стану - значно підвищити охоплення вакцинацією, ввівши значно суворіші обмеження для нещеплених. Посилено буде також контроль за дотриманням заходів безпеки.

Прем'єр підкреслив, що ситуація в Латвії важка через кількість нещеплених людей, а це впливає на систему охорони здоров'я: в лікарнях стрімко зростає кількість пацієнтів з COVID-19, що обмежує їх можливості надавати повністю всі послуги.

"Ми півтора року боролися в країні з COVID-19, але боротьба не закінчиться, поки охоплення вакцинацією в групах ризику не дійде до 90%, а в суспільстві в цілому не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях" , - сказав він.

Рада з кризового управління постановила, що ті хто не перехворіли і не щеплені від COVID-19 надалі зможуть здійснювати покупки тільки в магазинах товарів першої необхідності та будуть позбавлені можливості відвідувати супермаркети. Каріньш заявив, що планується також скоротити час роботи магазинів.

Крім того, прийнято рішення ввести обмеження для щеплених, наприклад, на заходах в "зеленому", тобто безпечному режимі введуть додаткові епідеміологічні вимоги - потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції. Також планується ввести обмеження на кількість учасників на певних заходах.

Рада закликала всюди, де можливо, і в публічному, і в приватному секторі працювати віддалено. Ці рішення наберуть чинності після затвердження на засіданні кабінету міністрів в п'ятницю.