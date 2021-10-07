Українці обійшли італійців по фінансовій грамотності

Україна піднялася з останнього місця в глобальному рейтингу фінансової грамотності населення. Рейтинг склав проєкт USAID Трансформація фінансового сектора, про що йдеться на їх сторінці в Facebook, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому в попередньому рейтингу за 2018 рік за показником Індексу фінансової грамотності Україна, разом з Польщею, посідала останнє місце. Цього року Україна обійшла такі країни, як Італія, Грузія, Румунія і Чорногорія.

Згідно з дослідженням, рівень обізнаності українців про фінансові продукти наближається до середнього показника для країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): 79% українців знають як мінімум про п'ять фінансових продуктів.

Однак рівень користування в Україні фінансовими послугами нижче, ніж в країнах ОЕСР. Тільки 57% українців купували фінансові продукти протягом останніх двох років у порівнянні з 60% у 2018 році. Це значно нижче середнього рівня користування фінансовими послугами в країнах ОЕСР.

Рівень фінансової грамотності залежить від рівня доходу та освіти. Високий рівень фінансової грамотності корелює з рівнем особистих заощаджень. Грамотність жителів міст значно вище, ніж у сільській місцевості.