Водій, який збив на смерть дитину, вийшов із СІЗО через відпустку судді

Водій позашляховика Hummer H2 Кирило Островський, який в липні 2018 року в Києві збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО, повідомляє Новое время.

За інформацією Центру протидії корупції Островському не продовжили запобіжний захід через відпустку судді Печерського суду Києва Христини Константинової, тому він опинився на волі кілька днів тому.

«Раніше Константинова відправила під домашній арешт активістів [Сергія] Філімонова і [Романа] Ратушного, які протестували на Банковій, а також дозволяла обшуки в Автомайдані. Константинова - доброчесний суддя, отримує 1 млн грн на рік з наших з вами податків. Влітку пані суддя отримала в подарунок квартиру в Києві вартістю в 1,5 млн грн », - уточнили в ЦПК.

24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві водій на автомобілі Hummer збив на пішохідному переході десятирічну дівчинку. Підозрюваний намагався втекти з місця події.

За даними поліції, перших ознак алкогольного сп'яніння у водія немає, проте підтвердити або спростувати це може слідство.

