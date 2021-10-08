В Одесі знайшли скелет на горищі будинку

У Суворовському районі Одеси комунальники з Інфоксводоканала - місцевого постачальника послуг водопостачання та водовідведення на одному з горищ знайшли тіло людини, повідомляє Телеграф.

За інформацією телеграм-каналу "Ху ** а Одеса" тіло померлого або загиблого, було частково скелетоване. Як розповіли "Телеграфу" в пресслужбі поліції Одеської області, труп виявили під час ремонтних робіт. Його особа не встановлена, а останки передані на експертизу.

Смерть невідомого розслідуватимуть за статтею 115 частини 1 (вбивство) з поміткою "природна смерть".