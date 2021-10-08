Число постраждалих після землетрусу в Японії збільшилося до 32

Кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 5,9 в столичному регіоні Японії зросла до 32. Транспортний рух частково відновлено, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією CNN більшість постраждалих отримали забої і садна в результаті падінь під час підземних поштовхів, проте три людини отримали серйозні травми.

Найбільше число постраждалих (по 11 осіб) припадає на сусідні з Токіо префектури Сайтама і Тіба.

До теперішнього часу рух на більшості залізничних гілок столичного регіону і гілок метро відновлено.

Автор: Артур Родивилов