Україна в ОБСЄ повідомила про численні війська РФ біля кордонів

Попри завершення російських військових навчань "Запад 2021" біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп (БТГр) ЗС РФ, а тому Росія має надати роз’яснення з цього приводу у рамках Віденського документу ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня у Відні.

"На тлі того, що 19 батальйонно-тактичних груп все ще перебувають на кордоні після закінчення військових навчань "Захід 2021", російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня. Це – питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов’язань Росії у рамках ОБСЄ" , - заявив Цимбалюк.

Український посол нагадав, що весною цього року на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігалося різке зростання кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, що лише засвідчило керованість конфлікту з боку Кремля.

"Паралельно СММ засвідчує відчутні та систематичні обмеження оперативних можливостей на окупованих територіях. Це передбачає глушіння сигналу безпілотників, загрози безпеці, невиправдані обмеження під приводом COVID-19 та перевірки безпеки тощо – відома російська модель поведінки, яка триває роками. Чи існує якесь інше пояснення того, що понад 90% усіх цих обмежень діяльності СММ відбуваються на окупованих територіях, особливо в прикордонних районах, як не намір Росії приховувати свою протиправну діяльність на цих територіях?" , - заявив Цимбалюк.

Він також нагадав про рішення Росії закрити спостережну місію ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", "що свідчить про плани Росії продовжувати безперервні поставки озброєння та особового складу через неконтрольовану ділянку кордону, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту".