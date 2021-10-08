На кордоні затримали іноземця зі шпигунською апаратурою
В Одеській області прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням, повідомляє УНІАН.
Як заявили в прес-службі ДПСУ, порушника – громадянина Японії – виявили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону при перевірці рейсового автобуса, який їхав до Молдови через пункт пропуску "Паланка".
"Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми", - сказано в повідомленні.
Про даний факт проінформовані компетентні органи. Іноземця через кордон не пропустили, технічні пристрої вилучили.