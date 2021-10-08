COVID-19 зробив сиротами понад 140 тис американських дітей

У США з квітня 2020 року до 30 червня цього року понад 140 тисяч американських дітей у віці до 18 років стали сиротами через пандемію коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

За даними The Guardian, хтось втратив матір, батька, бабусю або дідуся, які забезпечували їх житло, основні потреби та щоденний догляд. Відзначається, що більшість смертей припало саме на афроамериканську частину населення країни. Тридцять п'ять відсотків білих дітей також втратили основного опікуна через COVID.

Дослідження стало результатом співпраці Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC), Імперського коледжу Лондона, Гарвардського університету, Оксфордського університету і Кейптаунського університету, уточнює Guardian.