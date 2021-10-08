Трухін каже, що не був за кермом - нардеп "СН"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який в серпні став учасником резонансного ДТП, в розмові з заступником голови фракції СН Оленою Шуляк сказав, що не був за кермом автомобіля в момент події, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я тільки що говорила з Олександром. Він каже, що не був за кермом" , - розповіла Шуляк в інтерв'ю hromadske.

На її думку, в історії з ДТП за участю Трухіна "дуже багато домислів або, точніше, вільного трактування". На питання, чому Трухін досі сам публічно не сказав, що не був за кермом, Шуляк відповіла: "Я не знаю".