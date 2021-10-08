Канікули в харківських школах почнуться раніше

У Харківській області осінні канікули для школярів почнуться з 18 жовтня. Про це йдеться в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ХОДА Михайла Черняка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з напруженою епідемічною ситуацією в регіоні.

"Ми введемо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть на наступному тижні - чотири святкових вихідних - дозволить на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих" , - цитує Черняка пресслужба.

Раніше в четвер міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіоні та введенні з 10 жовтня обмежень "помаранчевої" зони.