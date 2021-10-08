Дипломат США на Тайвані підтвердив загрозу з боку КНР

Голова Американського інституту на Тайвані Джеймс Моріарті заявив, що Китай являє для острівної держави «реальну і неминучу» загрозу, яку необхідно відображати, а також, що американські військові протягом року навчали своїх колег з Тайваню, щоб підготувати їх до протистояння і можливого вторгнення, повідомляє Лента.Ру.

На думку американського дипломата, прямі переговори з Китайської Республіки (Тайваню) з КНР малоймовірні.

"На жаль, я побоююся, що ми знаходимося на етапі, коли стримування, ймовірно, є найважливішим, що може зробити Тайвань", - сказав Моріарті.

Він вважає, що США повинні «стиснути Тихий океан» за рахунок розширення своєї присутності в регіоні і тісної співпраці з такими союзниками, як Японія і Південна Корея, для стримування Китаю.