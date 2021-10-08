"Укрзалізниця" додала нові рейси і прискорила поїзди

"Укрзалізниця" в графіку на 2022 рік передбачила 19 нових поїздів, ще 49 поїздів прискорено, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією пресслужби компанії графік почне діяти з 12 грудня 2021 року.

"Зокрема, серед нових маршрутів: поїзд №6/5 Маріуполь - Ворохта (Рахів). Він стане найдовшим в країні і буде долати на своєму маршруті в одну сторону 1 756 км. Таким чином жителі Маріуполя, Запоріжжя та Дніпра отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремче, Ворохтою, Ясиною та Раховом. Більш того, зазначений поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як було в попередньому розкладі. У сполученні, крім уже звичних маршрутів, з'явиться два нових поїзди: 19/20 і №27/28 Львів - Перемишль" , - йдеться в повідомленні.

Всього в новому графіку руху було оптимізовано 58% поїздів, які курсували до цього, вказали в УЗ.