У Росії сталася пожежа на ГПЗ "Газпрому"

У Росії На Амурському газопереробному заводі (ГПЗ) сталася пожежа в результаті розгерметизації обладнання, постраждалих немає, повідомляє "Интерфакс".

"О 7:50 (1:50 за Києвом - ред.) на Амурському газопереробному заводі спрацювала штатна система пожежогасіння - сталася розгерметизація обладнання на другій технологічній лінії з викидом і загорянням газу" , - заявили виданню на Амурському ГПЗ.

До теперішнього моменту пожежу локалізовано. Позаштатна ситуація виникла в період пуско-налагоджувальних робіт. Технологічний процес не порушений. Збиток встановлюється. Амурський ГПЗ знаходиться біля міста Вільний в Амурській області. Належить Газпрому.