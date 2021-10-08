Курс валют НБУ на 8 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 8 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 7 жовтня, знизився на 2 коп до 26.33 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп до 30.44 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.66 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп до 35.81 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 3 коп до 28.41 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп до 6.70 за 1 польський злотий.