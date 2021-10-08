Курс валют НБУ на 8 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 8 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 7 жовтня, знизився на 2 коп до 26.33 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп до 30.44 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.66 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп до 35.81 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 3 коп до 28.41 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 7 коп до 6.70 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.331 400
|EUR
|євро
|30.437 800
|RUB
|рубль
|0.366 120
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.810 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.406 500
|PLN
|польський злотий
|6.697 900