Запрацювали ще 20 автофіксаторів порушень ПДР

З п’ятниці, 8 жовтня, на дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють 20 комплексів автофіксації порушень Правил дорожнього руху, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook. Розташування камер автофіксації ПДР:

Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)

просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”)

вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.

вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.

вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.

вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.

вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”)

просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого;

просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе;

вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери;

вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.

Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила;

вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.

Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”)

просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.

Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”)

вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська;

вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали;

вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна;

вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності;

вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.

Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”)

просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка.

вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.

З п'ятниці кількість комплексів автофіксаціі на дорогах України збільшиться до 178.