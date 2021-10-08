Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

У четвер в результаті триваючого зміцнення гривні до іноземних валют на міжбанківському валютному ринку було встановлено черговий річний мінімум за безготівковим доларом - 26,301 гривень на покупку. І тільки вихід Національного банку з інтервенцією на покупку за ціною 26,30 гривень не дав долару впасти ще сильніше.

Ситуація на цьому тижні все більше нагадує контрольоване падіння, спритно кероване з будівлі на Інститутській, 9. Саме Національний банк тепер щоранку дає орієнтир, до якого рівня дозволяється подешевшати долару, після чого той слухняно опускається до цієї цифри. Експортери в умовах, що склалися поставлені перед вибором: або продавати негайно, або бути готовими до додаткових курсових збитків. Тож не дивно, що обсяги пропозиції виросли: вже ніхто не притримує валюту, а, отримавши її на рахунки, поспішає продати швидше. Імпортери теж пожвавилися: такою гарною ціни на валюту вони навіть не очікували. Але щоранку всі чекають орієнтира від Нацбанку - і тільки потім починається жвава торгівля. Так буде і сьогодні: орієнтир від НБУ - і новий річний мінімум на кілька копійок нижче попереднього.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,25/26,35 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер протягом дня опустилася на 9 копійок: вранці «американця» продавали по 26,42-26,43 гривень, а до вечора - вже по 26,33-26,34 гривень. На готівковому ринку встановили черговий річний мінімум по долару. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 26,35 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: якщо безготівковий долар продовжить дешевшати, опуститься і ціна на готівковий долар.

Євро на FOREX в четвер кілька разів робив спроби вирости, але зміг піднятися лише до позначки 1,1570. Вранці четверга п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1549-1,1559 долара. Готівковий євро вчора подешевшав ще на 10 копійок: вранці його продавали по 30,50-30,52 гривень, а до вечора - по 30,40-30,42 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 30,38-30,40 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Інтерес до покупок євро, за словами операторів валютного ринку, дуже слабкий.

Російський рубль в четвер вперше з 16 червня подолав планку 72 рубля і опустився до 71,70 рублів за долар на тлі падіння прибутковості 10-річних облігацій Росії після п'яти днів зростання поспіль. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 71,74-71,85 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці останні три дні продавали по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подорожчати на 1-2 копійки, до 3,63-3,66 гривень за 10 рублів.