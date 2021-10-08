Ціни на газ в Європі тримаються вище $1000: тарифи на тепло злетять

Ціна блакитного палива зростає унаслідок меншої кількості газу, закачаного в європейські підземні сховища (ПГС), ніж в минулому році, і небажання Росії збільшити обсяг прокачування. І хоча президент РФ Володимир Путін на днях і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх, повідомляє UBR.

Проте цього може вистачити для покриття необхідного попиту на блакитне паливо на європейському ринку. Таку думку висловив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Я очікую рівень ціни газу, поки його закачують в європейські ПСГ, на опалювальний сезон в межах $500-700 за 1000 куб.м", - спрогнозував Попенко.

Відзначимо, що в останні кілька тижнів вартість газу в Європі невпинно зростала, встановивши при цьому кілька цінових рекордів. А в середу, 6 жовтня, на своєму піку газ досяг позначки $1924/куб. м. Але вже 7 жовтня цінник різко пішов нижче $1000, а потім підріс до $1200.

Дані прайси вказані за ф'ючерсними контрактами - це договір-зобов'язання про купівлю-продаж в майбутньому базового активу (в даному випадку - газу) за заздалегідь обумовленою ціною.

Ф'ючерси бувають поставні і безпоставні. Поставний ф'ючерс означає, що покупець в майбутньому платить ціну за газ, яку зафіксували зараз ($1000-2000 за тисячу "кубів"), а продавець поставляє газ за цією ціною.

"Зараз величезним попитом користуються ф'ючерсні контракти з постачанням в усі місяці опалювального сезону. А це означає, що фізичні поставки будуть в цей період. І далеко не факт, що тоді буде можливість купити газ на ринку, так як продавець буде виконувати зобов'язання по ф'ючерсах", - розказав Олег Попенко.

Квитанціями українців такі цінові ралі не обіцяють нічого хорошого. Але, як зазначає експерт, платіжки виростуть не тільки через зростання вартості європейського газу, але ще і через ціну блакитного палива, яку виставляє НАК "Нафтогаз" для теплокомуненерго.

І в ряді міст ситуація буде, м'яко кажучи, непроста.