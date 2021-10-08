Походження Місяця: що кажуть вчені

Звідки взявся у Землі її найбільший природний супутник? Достеменно ми цього не знаємо. Більшість вчених погодилися, що це сталося кілька мільярдів років тому після удару по Землі іншою планетою, повідомляє 24 Канал.

Про це і про нові дослідження щодо цього ми вже згадували раніше. Але згадана версія – не єдина. Було б логічно розповісти тобі й про інші.

Земля і Місяць виникли з єдиної газопилової хмари

Найбільшим супутником у Сонячній системі є Ганімед, що кружляє біля Юпітера. Він удвічі важчий за Місяць і у півтора раза більший. Але у порівнянні зі своєю планетою Ганімед – пилинка (4% від обсягу і всього 0,008% від маси).

Місяць – унікальний супутник, досить великий у масштабах Сонячної системи. А якщо згадати про розміри Землі – то взагалі просто гіпервеликий. Діаметр його – це десь 27% земного, а маса перевищує 1% маси нашої планети.

Як же такий великий супутник виник поряд із такою маленькою планетою? Одна із раніше популярних гіпотез каже, що вони виникли одночасно з єдиної газопилової хмари.

Одна із раніше популярних гіпотез каже, що вони виникли одночасно з єдиної газопилової хмари. Однак теорія не стала панівною, бо вчені зрозуміли: гравітація Землі не дозволила б утворення на її орбіті такого великого космічного тіла.

Про них вже майже не згадують – але ж такі теорії походження Місяця існували! / Фото NASA

Місяць – шматок Землі

Ця теорія виникла десь у 1970-х. Мовляв, Місяць сформувався з матерії, яка відірвалася від Землі ще на стадії її формування. Це сталося через дуже швидке обертання Землі та під впливом центробіжної сили.

Ця теорія пояснила різницю в хімічному складі: у місячному грунті менше заліза й він менш щільний, бо у Землі щільні елементи були ближче до ядра і не відірвалися від планети.

Виникла теорія з математики : її прихильники казали, що Місяць щороку віддаляється від Землі на 2 сантиметри, а отже – колись дуже давно був її частиною.

: її прихильники казали, що Місяць щороку віддаляється від Землі на 2 сантиметри, а отже – колись дуже давно був її частиною. А спростувала теорію також математика: розрахунки вчених показали, що Місяць фізично не міг би наблизитися до Землі на відстань, меншу за 7 – 10 тисяч кілометрів.

Зауважимо, що у 2022 році відбудеться перша українська місія на Місяць. Її офіційним партнером став бренд Nemiroff. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.