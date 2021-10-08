В Україні почнуть будувати новий приватний автобан

Інвестори зацікавлені в 5 проектах будівництва автобанів в Україні шляхом державно-приватного партнерства. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Autoconsulting.

Він додав, що в наступному році в Україні планують будувати перший автобан від Краковця до Бродів і Рівного, і для цього вже проведено дослідження, вивчений трафік і є потенційні проектанти.

Також Шмигаль зазначив, що Україна активно шукає шляхи ефективної співпраці бізнесу і держави, і державно-приватне партнерство на сьогодні є найефективнішим інструментом.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів передбачив у проекті держбюджету на 2022 році фінансування для ремонту доріг в обсязі понад 120 млрд грн.