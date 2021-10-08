Україна закликає розпочати дистанційний моніторинг ситуації в Криму

Україна закликає СММ ОБСЄ розпочати дистанційний моніторинг ситуації в Криму та вітає кроки Місії з опитування людей на адмінмежі з Кримом, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня у Відні.

"Ми наголошуємо на необхідності розпочати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, особливо з огляду на нещодавні затримання кримських татар 3, 4 та 5 вересня, що є продовженням давньої практики російських окупаційних військ незаконно використовувати російське законодавство як привід для затримання незгідних голосів за сфабрикованими обвинуваченнями" , - заявив Цимбалюк у своєї заяві у відповідь на звіти присутніх на засіданні cпецпредставника Діючого голови ОБСЄ Міко Кіннунена та голови СММ ОБСЄ в Україні Халіта Чевіка.

У зв'язку з цим український посол також привітав проведення Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ опитувань людей на адміністративній межі з Кримом. "І ми закликаємо місію продовжувати розвивати цю практику" , - додав він.

Водночас, він звернув увагу на те, що збройні формування РФ обмежують доступ СММ до окупованих територій уздовж узбережжя Азовського моря.

"Це відбувається в той час, як комерційні судна продовжують стикатися зі штучними затримками, а території Чорного та Азовського морів поступово мілітаризуються Росією, а Крим перетворюється на військовий форпост Росії" , - заявив Цимбалюк.

Окремо у своїй заяві український дипломат засудив чергову кампанію примусового призову, оголошену 1 жовтня на окупованих територіях Криму та сходу України. За його словами, з 2014 року і по сьогоднішній день на військову службу до збройних сил Росії незаконно призвано вже понад 30 тисяч громадян України.