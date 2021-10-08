З команди Зеленського прибирають багатьох – Разумков
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що команда президента Володимира Зеленського не розпадається, а з неї прибирають багатьох членів, повідомляє Новое время.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я не думаю що вона (команда Зеленського — ред.) розпадається, я думаю з неї прибирають. Це абсолютно різні підходи. Кого? Ну, багатьох з тих, кого там немає, наприклад, (Сергій) Трофімов, (Руслан) Рябошапка, (Андрій) Богдан, (Дмитро) Разумков, (Олексій) Гончарук", — зазначив Разумков.
Він не зміг відповісти на питання, за яким алгоритмом з команди Зеленського виключали членів.
"За яким принципом, це краще треба запитати у президента", — додав Разумков.