З команди Зеленського прибирають багатьох – Разумков

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що команда президента Володимира Зеленського не розпадається, а з неї прибирають багатьох членів, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не думаю що вона (команда Зеленського — ред.) розпадається, я думаю з неї прибирають. Це абсолютно різні підходи. Кого? Ну, багатьох з тих, кого там немає, наприклад, (Сергій) Трофімов, (Руслан) Рябошапка, (Андрій) Богдан, (Дмитро) Разумков, (Олексій) Гончарук" , — зазначив Разумков.

Він не зміг відповісти на питання, за яким алгоритмом з команди Зеленського виключали членів.