Tesla хоче зірвати випуск електромобілів Rivian

Найбільший виробник електромобілів висунув компанії Rivian Automotive нові звинувачення в крадіжці комерційних секретів. Справа розглядається у Верховному суді Каліфорнії, повідомляє РБК-Украина.

Забавно, що 14 місяців тому Tesla вже зверталася з аналогічним позовом проти Rivian. Тепер же найбільший в світі виробник електромобілів звинувачує стартап в тому, що той продовжує переманювати співробітників і красти акумуляторні технології.

Цього літа кілька "перебіжчиків" були спіймані на місці злочину на крадіжці базових технологій для розробки акумуляторів наступного покоління - "найважливішого елемента будь-якого електромобіля", як сказано в судовому позові. Тепер же в справі проти Rivian додалися ще троє підозрюваних.

Зі свого боку в Rivian заявляють, що Tesla спеціально затягує розгляд справи, не уточнюючи які конкретно технології були викрадені і постійно висуває все нові і нові звинувачення.

Суддя Верховного суду Пітер Манукян в постанові від 28 вересня вважав за доцільне розширення справи на даному етапі, але при цьому дав ясно зрозуміти, що не схвалює претензій Tesla.

"Обвинувачені стверджують, що Tesla не привела правдоподібних фактів на підтримку своєї заяви про те, що Rivian отримав конфіденційну інформацію про батареї. І для цього є певні підстави", - зазначив він.

Tesla почали знову розкручувати маховик судових розглядів якраз коли Rivian почав серійно виробляти свої електричні пікапи. А Тесла в черговий раз перенесла запуск на конвеєр пікапа Cybertrack. Збіг?

Популярність постів про пікапах Rivian і Tesla в США в Twitter. Карта заснована на даних Twitter з геотеги - твіти та хештеги про електричні пікапах по кожному штату. Відстежено більше 90 000 твітів

Судові тяжби можуть серйозно вдарити по фінансуванню молодого американського стартапа і відлякати від нього інвесторів. Хоча можливість укладення мирової угоди між двома виробниками електромобілів все ж не виключена.

Нагадаємо, що електричний пікап Rivian R1T недавно пішов у виробництво, випередивши в цьому свого головного конкурента Tesla Cybertruck, яка не з'явиться в серії раніше 2022 року. У порівнянні з Cybertruck у R1T більш консервативний дизайн, але цікавих особливостей теж вистачає.