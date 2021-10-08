Нафтогаз отримав рекомендації від АМКУ щодо договорів з ТКЕ

Антимонопольний комітет України надав компанії "Нафтогаз Трейдинг", що входить до складу групи "Нафтогаз", обов'язкові для розгляду рекомендації, які стосуються договорів поставки природного газу з виробниками, повідомляє UBR.

Компанія, будучи монополістом, створила такі умови реалізації товару, які неможливо було б встановити за умови конкуренції на ринку, заявили в АМКУ.

Так, до комітету надійшли звернення від підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) з вимушеного укладання ними договорів на поставку газу, що містять дискримінаційні умови. Після аналізу АМКУ виявив, що "Нафтогаз Трейдинг" встановив такі умови:

поставка газу за договором здійснюється за умови відсутності реєстрації споживача в реєстрі будь-якого іншого постачальника природного газу;

споживач зобов'язаний не допускати використання газу за договорами, укладеними з іншими постачальниками;

якщо споживач має намір укласти договір з іншим постачальником, він повинен виконати свої зобов'язання за розрахунками за природний газ;

споживач позбавляється права по червень 2024 року (включно) отримувати газ з ресурсу постачальника за фіксованою ціною, визначеною договором.

"Такі умови договору містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, з огляду на їх право вільно вибирати постачальника природного газу, в тому числі і за ціновим критерієм", - сказано в повідомленні АМКУ.

Компанія повинна припинити встановлювати дискримінаційні умови і відзвітувати про виконання рекомендацій АМКУ протягом 10 днів.