Браузер Firefox почав показувати рекламу в адресному рядку

Mozilla тепер показує рекламу прямо в адресному рядку Firefox у вигляді контекстних пропозицій. Це нововведення вже помітили користувачі з США. Mozilla повідомляє, що ця функція була представлена в Firefox 92 у вересні і вона дозволяє компанії отримувати кошти на розвиток браузера, повідомляє 3Dnews.

За словами Mozilla, «починаючи з Firefox 92, користувачі будуть отримувати нові актуальні пропозиції від надійних партнерів компанії в залежності від того, що вони шукають. Ніякі призначені для користувача дані не будуть збиратися, зберігатися або передаватися третім особам для складання нових рекомендацій».

Хоча повідомлення в блозі компанії, що представляють нову функцію під назвою Firefox Suggest, були опубліковані у вересні, вона була вперше згадана в журналі змін Firefox c випуском браузера версії 93 два дні тому і представлена як «більш швидкий спосіб навігації в інтернеті». Mozilla заявляє, що буде працювати тільки з партнерами, які відповідають стандартам конфіденційності Firefox, при цьому кращим партнером компанії на даний момент є adMarketplace.

Mozilla повідомила на своєму сайті підтримки, що ці пропозиції будуть активовані тільки після того, як користувачі нададуть дозвіл на їх показ, натиснувши «Дозволити пропозиції» при появі запиту або вручну вибравши типи пропозицій, які будуть відображатися, в настройках. Щоб увімкнути або вимкнути контекстні пропозиції, необхідно встановити або зняти прапорець «Контекст пропозиції» в меню «Політика конфіденційності» налаштувань Firefox.

bleepingcomputer.com

Хоча Mozilla описує контекстні пропозиції Firefox Suggest як функцію, яку можна включити при бажанні, деякі користувачі повідомляють, що у них ця функція включена за замовчуванням. Крім того, Firefox НЕ позначає рекламу, що відображається через Firefox Suggest. Немає чіткого способу визначити, як має виглядати рекламне, і як звичайне пошукове пропозицію в адресному рядку.

Коли функція Firefox Suggest включена, пошукові запити користувачів відправляються на сервери Mozilla, а вибрані пропозиції - партнерам через проксі-службу, яка належить Mozilla. Компанія повідомляє, що для підтримки служби, коли користувачі вибирають контекстні пропозиції, Mozilla збирає наступну інформацію: пошукові запити і пропозиції, натискання на пропозиції і дані про місцезнаходження на рівні міста, що необхідно для показу релевантних пропозицій.

bleepingcomputer.com

Firefox Suggest, ймовірно, є спробою Mozilla диверсифікувати потоки доходів, оскільки в даний момент велика частина річного доходу компанії доводиться на угоду, укладену з Google в листопаді 2017 року, в рамках якої пошук Google використовується в Firefox за замовчуванням в таких регіонах, як США, Канада, Гонконг і Тайвань. За даними GlobalStats Statcounter, зараз Firefox є четвертим за популярністю браузером в світі, поступаючись таким продуктам, як Google Chrome, Apple Safari і Microsoft Edge.