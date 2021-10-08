Розпочато роботу над запуском українського космонавта

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що почалася активна робота над запуском українського космонавта. Втім, подробиці не розповів, повідомляє РБК-Украина.

На питання про те, чи є попередні плани, коли це може бути, він відповів:

"Ми зараз активно працюємо над цим. Не хочу називати якісь терміни, але підкреслюю, робота над цим ведеться".

За його словами, поки основна роль - це створення високотехнологічних елементів для місячного поселення.