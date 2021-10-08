Розпочато роботу над запуском українського космонавта

Розпочато роботу над запуском українського космонавта

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що почалася активна робота над запуском українського космонавта. Втім, подробиці не розповів, повідомляє РБК-Украина.

На питання про те, чи є попередні плани, коли це може бути, він відповів:

"Ми зараз активно працюємо над цим. Не хочу називати якісь терміни, але підкреслюю, робота над цим ведеться".

За його словами, поки основна роль - це створення високотехнологічних елементів для місячного поселення.

"Наприклад, у КБ" Південне " є дуже цікава розробка щодо гідролізу і електролізу води на Місяці і щодо акумуляторів енергії. Є багато напрацювань, які можуть бути затребувані при створенні таких великих проектів як місячне поселення", - повідомив глава Держкосмосу.

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