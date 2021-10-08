Стала відома вартість української космічної ракети

В рамках космічної програми в Україні протягом 5 років планується реалізувати проект щодо створення вітчизняної ракети. Її запуск може відбутися з акваторії Атлантичного або Індійського океану, повідомляє РБК-Украина.

Про це в інтерв'ю розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Всі цілі, прописані в космічній програмі, зокрема і створення космічної ракети, вони не просто реалістичні, а такі, які обов'язково повинні бути виконані в рамках цієї програми. По закінченню 5 років ми повинні отримати ці проекти готовими і працюючими" , - розповів Тафтай.

За його словами, це буде ракета легкого класу, на фінансування якої необхідно 4,8 млрд гривень.