Генпрокурор Венедиктова прокоментувала смерть Полякова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала смерть народного депутата Антона Полякова в Києві. Автомобіль таксі, на якому він їхав, вилучили, водія допитують, повідомляє РБК-Україна.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині, повідомила вона.

"Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі" , - написала вона.

Венедіктова уточнила, що політика в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при нардепі, зазначила генпрокурор.