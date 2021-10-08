WSJ: США таємно готують військових Тайваню

Американські військові проводять таємні операції з навчання сухопутних військ Тайваню в рамках посилення оборони острова на тлі зростаючої мілітарної загрози з боку Китаю, повідомляє Кореспондент.

"Близько двох десятків військовослужбовців сил спеціальних операцій США, а також сил підтримки проводять навчання невеликих підрозділів сухопутних військ Тайваню. Морські піхотинці США опрацьовують з місцевими морськими силами тренінги на маломірних човнах" , - йдеться в матеріалі WSJ.

За інформацією джерел, американські спеціальні операції проводяться на острові не менше року.

Як підкреслює видання, Пентагон стурбований зосередженням військової могутності КНР поблизу острова, а також недавніми військовими провокаціями китайських сил.

Раніше повідомлялося, що Китай чотири дні поспіль направляв на Тайвань понад півсотні літаків. У відповідь Тайвань підняв у повітря свою авіацію, а китайським літакам по радіозв'язку було передано вимогу негайно покинути повітряний простір.