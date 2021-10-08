Вперше в історії України: Зеленський помилував 31 ветерана

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого українського військового, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, термін фактичного відбуття покарання, особистості засуджених, їх сімейний стан, поведінку до вчинення злочину і після засудження ... думки органів і установ виконання покарань про доцільність помилування інших обставин, згідно з пунктом 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський ... підписав указ про помилування цих засуджених" , - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що подібне помилування зроблено вперше в новітній історії України.