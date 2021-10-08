Долар на міжбанку різко виріс

Сьогоднішній ранок на міжбанківському валютному ринку почався несподіваним для учасників торгів стрибком курсу долара вгору.

Причиною послужив вихід Національного банку з великої інтервенцією на покупку долара за ціною 26,345 гривень - на 4,5 копійки вище, ніж вчора. Перші угоди пройшли з його безпосередньою участю. Наляканий незрозумілими діями регулятора ринок відреагував зростанням. Всього за кілька хвилин продавці підняли цінник на 15 копійок, до 26,45 гривень.

Як стало відомо порталу "Курс України" з власних джерел, причиною таких дій Нацбанку стала необхідність продажу валюти державною компанією "Укравтодор". Нібито спеціально, щоб "Укравтодор" продав валюту дорожче, Нацбанк і затіяв цю "спецоперацію".