В Україні збільшилось виробництво автомобілів

Кількість випущених в Україні легкових автомобілів у вересні зросла майже удвічі. Автобуси та вантажівки додали 22% та 15% відповідно, повідомляє Укравтопром.

За попередніми даними Укравтопрому, у вересні на українських заводах було зібрано 909 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давнини випуск автотранспорту в країні зріс майже на 6%, а відносно попереднього місяця на 64 відсотки.

Вересневий підсумок легкового дивізіону українського автопрому становив 809 авто, що на 3% більше, ніж торік. Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склав 19 шт. – це майже уп’ятеро більше аніж у вересні 2020 року. На 11% збільшилось виробництво автобусів. Протягом місяця було зроблено 81 автобус.

Всього з початку 2021 року в Україні було виготовлено 6710 од. автотранспортних засобів, що у 2,2 раза більше, ніж за перші дев’ять місяців минулого року.