У київських магазинах почали робити знижки для COVID-вакцинованих

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а щоб більше стимулювати до неї людей магазини пропонують клієнтам приємні бонуси. Так, в одній з торгових точок з'явилися знижки для тих, хто отримав щеплення, повідомляє РБК-Україна.

Так, показано фото в одному з магазинів. На ньому можна побачити оголошення для клієнтів, що кожному вакцинованому від коронавірусу - буде знижка 10% на нову колекцію асортименту магазину.

Назва торгової мережі не повідомляється, але зазначено, що акція діє з 4 по 31 жовтня 2021 року.

У київських магазинах пропонують знижки вакцинованим (фото: t.me/kyivday)

Відзначимо, що поки ще в українських магазинах без проблем пускають людей без щеплень і з ними. Це ж стосується й інших громадських місць, транспорту.

Автор: Людмила Жукова