ВАКС обирає запобіжний захід Труханову

Антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомляє канал Андрія Павловського.

Захід вже почався, але відбувається в закритому режимі.

За інформацією правоохоронців, суть схеми полягала в передачі міської землі в обхід конкурсу, що завдало шкоди місту в розмірі понад 600 млн гривень. Потім територія забудовувалася висотками, а угода легалізувалася міською радою. Крім мера, НАБУ називає учасниками схеми бізнесмена, голів комісій з питань землі, комунальної власності та інших.

Сам Труханов очікує обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. При цьому мер стверджує, що йому хочуть встановити заставу в розмірі 120 млн грн.