Sonya Kay повертається на сцену: співачка презентувала новий альбом
Українська співачка Sonya Kay після перерви повертається на сцену! Вона презентувала новий альбом "Драйв", до складу якого увійшли 4 композиції, повідомляє 24 Канал.
Sonya Kay не виступала майже півтора року. За цей час вона зрозуміла, що не може без музики, тому вирішила повернутися до прихильників з новим альбомом. Альбом "Драйв" складається з чотирьох пісень: "Драйв", "Крихітка", "Забери", "Відчувай".
Sonya Kay з командою працювала над альбомом майже пів року. І саме цей альбом став початком її нової сходинки у кар'єрі.
"Я дуже самокритична, але задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре. Артист завжди має робити щось нове, щоб бути цікавим,", – наголосила Sonya Kay.
Sonya Kay – "Драйв": дивіться відео онлайн