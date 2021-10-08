Sonya Kay повертається на сцену: співачка презентувала новий альбом

Українська співачка Sonya Kay після перерви повертається на сцену! Вона презентувала новий альбом "Драйв", до складу якого увійшли 4 композиції, повідомляє 24 Канал.

Sonya Kay не виступала майже півтора року. За цей час вона зрозуміла, що не може без музики, тому вирішила повернутися до прихильників з новим альбомом. Альбом "Драйв" складається з чотирьох пісень: "Драйв", "Крихітка", "Забери", "Відчувай".

Sonya Kay / Фото пресслужби

Sonya Kay з командою працювала над альбомом майже пів року. І саме цей альбом став початком її нової сходинки у кар'єрі.

"Я дуже самокритична, але задоволена тим, як все вийшло. Люблю експериментувати над стилем і думаю, що це добре. Артист завжди має робити щось нове, щоб бути цікавим," , – наголосила Sonya Kay.

Sonya Kay – "Драйв": дивіться відео онлайн