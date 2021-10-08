Оновлення Android зламало смартфони Xiaomi

Оновлення Android викликало проблеми зі смартфонами серії Xiaomi Mi 11, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання GizChina.

Журналісти медіа посилаються на повідомлення в соцмережах і співтоваристві Xiaomiui в Telegram, де користувачів радять відмовитися від апдейта. За словами власників пристроїв, нова операційна система може зламати деякі смартфони, порушивши їх роботу. Користувачі розповідають, що ОС Android 12 може «перетворити в цеглину» телефони Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro і Xiaomi Mi 11i.

Деякі власники смартфонів Xiaomi Mi 11, Mi 11i і Mi 11 Ultra повідомили, що після установки оновлення помітили чорний екран. Девайс відмовився реагувати на торкання дисплея і кнопку включення пристрою. В цьому випадку девайси довелося віддати на обслуговування фахівцям сервісних центрів Xiaomi.

Журналісти відзначили, що в даний момент нова прошивка знаходиться в стадії бета-тестування.

"Користувачі завжди повинні пам'ятати, що будь-які дії з ранніми збірками Android вони роблять на свій страх і ризик", - підсумували автори .

Останній великий збій на смартфонах Xiaomi під управлінням Android зафіксували навесні. Офіційний реліз Android 12 відбувся на початку жовтня.