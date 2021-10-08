Бельгія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень
Усі найбільші політичні партії Бельгії погодилися проголосувати за введення чотириденного робочого тижня по всій країні. При цьому загальну кількість робочих годин скорочувати не планують, повідомляє РБК-Україна.
Відомо, що бельгійський уряд розгляне цю пропозицію вже на наступному тижні.
"Коронавірусна криза повністю змінила нашу роботу. Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, очікується, що влада збереже 38-40 робочих годин на тиждень і продовжить тривалість одного робочого дня до 9,5 години в обмін на надання співробітникам додаткового вихідного.
Автор: Марія Кучерявець