Суд дав вісім років в’язниці танкісту "ДНР"

До 8 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування, повідомляє Деловая столица.

У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

Як повідомили правоохоронці, зловмисник приєднався до незаконних збройних у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танка угруповання "Дизель".

Наразі Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним

Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Як писала "ДС", Служба безпеки України виявила в Донецькій та Луганській областях два схрони бойовиків "Л/ДНР". Там знайшли, серед іншого, 126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг і 29 гранат Ф-1, РГО, РГН і РГД.