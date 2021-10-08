Суд дав вісім років в’язниці танкісту "ДНР"

До 8 років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування, повідомляє Деловая столица.

У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

Як повідомили правоохоронці, зловмисник приєднався до незаконних збройних у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танка угруповання "Дизель".

Наразі Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним
Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним

Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Як писала "ДС", Служба безпеки України виявила в Донецькій та Луганській областях два схрони бойовиків "Л/ДНР". Там знайшли, серед іншого, 126 тротилових шашок загальною вагою 36 кг і 29 гранат Ф-1, РГО, РГН і РГД.

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