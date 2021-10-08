Форвард "Динамо" забив дебютний гол збірної Бразилії

Форвард київського "Динамо" Ерік Рамірес відзначився дебютним голом за збірну Венесуели. 22-річний нападник "розписався" у воротах збірної Бразилії у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року, повідомляє УНИАН.

На 11-й хвилині Рамірес головою поцілив у сітку воріт Аліссона і відкрив таким чином рахунок в матчі. Проте в другому таймі Бразилія на правах фаворита дотисла аутсайдера і тричі вразила ворота Венесуели.

Зазначимо, що Ерік провів на полі всі 90 хвилин.

Бразилія здобула дев'яту перемогу в дев'ятому матчі відбору на чемпіонат світу, а ось на рахунку Венесуели всього одна звитяга і останнє місце в турнірній таблиці.

Венесуела - Бразилія - 1:3

Голи: Рамірес, 11 - Маркіньос, 71, Барбоза, 85 (з пенальті), Антоні, 95

Рамірес вже встиг ефектно дебютувати за киян в поєдинку УПЛ. Нагадаємо, що "Динамо" придбало венесуельця у словацького клубу "ДАК 1904" за 1,75 мільйона євро.

Ерік Рамірес: кар'єра