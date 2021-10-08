Tesla знову підняла ціни на електромобілі

Електромобілі Tesla регулярно дорожчають. Тільки в першому кварталі поточного року компанія чотири рази підвищувала ціни. Також вона змінювала вартість електрокарів влітку, звичайно ж в сторону підвищення. І ось виробник знову оголосив про чергове зростання цін, які торкнулися Model 3 і Model Y, повідомляє Автоцентр.

Так, базові версії подорожчали на 2000 доларів, а моделі Performance - на 1000. У результаті, Model 3 Standard Range Plus обійдеться в 41 990 доларів, а за версію Performance доведеться викласти 57 990 доларів. Якщо врахувати всі підняття цін на даний електромобіль, то з початку року його цінник виріс на 13%. У числовому еквіваленті це становить 5000 доларів.

Tesla Model Y Long Range Dual Motor (базова версія в лінійці) на сьогоднішній день коштує 54 990 доларів, а варіант Performance - 61 990 доларів. З квітня поточного року ця модель подорожчала в цілому на $4000.. Інших електромобілів компанії хоч і не торкнулося це подорожчання, але в розрізі року їх цінник виріс на 10 000 доларів.

За словами представників американської компанії, підняття цін було вимушеним і пов'язане воно з глобальної нестачею напівпровідників. Виробник стверджує, що таким чином він має намір уникнути скорочення обсягів виробництва і затримок з поставками.